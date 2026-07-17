Harper vs Fox, les Spurs ont déjà choisi

La hiérarchie ne devrait pas encore être bouleversée à San Antonio. Malgré les performances impressionnantes de Dylan Harper pendant le parcours des Spurs jusqu’aux Finales NBA, De’Aaron Fox devrait conserver sa place dans le cinq majeur la saison prochaine.

Les difficultés rencontrées par Fox pendant les playoffs avaient pourtant relancé le débat. Moins influent et moins efficace qu’espéré, le meneur expérimenté a parfois semblé dépassé par le rookie de 20 ans, dont l’impact s’est révélé particulièrement précieux dans les moments importants.

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Une partie des observateurs imaginait donc déjà Harper prendre sa place dans le cinq. D’après Jared Weiss de The Athletic, les Spurs ne prévoient cependant pas d’effectuer immédiatement ce changement.

Dylan Harper prêt à rester sixième homme

Cette décision ne devrait pas provoquer de conflit en interne. Harper serait disposé à patienter et à conserver son rôle en sortie de banc pendant une saison supplémentaire.

« Harper s’est dit prêt à faire preuve de patience et à accepter encore un rôle de sixième homme la saison prochaine, alors qu’il continue d’apprendre à diriger une attaque à plein temps », rapporte Jared Weiss.

Le jeune arrière a déjà montré qu’il pouvait avoir une influence considérable sur les rencontres, y compris au plus haut niveau. Les Spurs souhaitent néanmoins lui laisser le temps de progresser dans la gestion du rythme, la création pour ses coéquipiers et l’organisation d’une attaque sur l’ensemble d’un match.

Un rôle de sixième homme ne l’empêcherait pas de bénéficier de responsabilités importantes. Harper pourrait régulièrement terminer les rencontres et évoluer aux côtés de Fox et de Stephon Castle selon les besoins de San Antonio.

Les Spurs veulent relancer De’Aaron Fox

De son côté, la franchise texane continue de défendre son meneur titulaire. Les dirigeants considèrent que ses difficultés pendant les playoffs s’expliquent en partie par la blessure à la cheville avec laquelle il a dû composer.

« Les Spurs ont minimisé les difficultés de Fox pendant les playoffs, estimant qu’elles étaient en partie liées au fait qu’il jouait avec une blessure à la cheville. Ils maintiennent que son véritable problème a été son incapacité à convertir de nombreux tirs pourtant bien créés », écrit Jared Weiss.

San Antonio ne remettrait donc pas en cause la capacité de Fox à se procurer de bonnes positions ou à organiser le jeu. La franchise espère surtout qu’une intersaison complète lui permettra de retrouver son efficacité et son explosivité habituelles.

La situation contractuelle du joueur entre également en compte. Toujours selon The Athletic, Fox ne serait actuellement pas échangeable dans des conditions satisfaisantes. Les Spurs ont donc tout intérêt à l’aider à retrouver sa valeur avant d’envisager une éventuelle réorganisation de leur ligne arrière.

Une succession simplement repoussée ?

La perspective de voir Harper remplacer Fox n’a pas forcément disparu. Elle semble surtout avoir été repoussée. Une bonne campagne de playoffs de De’Aaron Fox la saison prochaine pourrait permettre aux Spurs d’aborder plus sereinement ce qui est présenté comme une inévitable transition dans leur backcourt.

Dylan Harper représente clairement une partie majeure de l’avenir de la franchise. Ses performances lors de sa première saison et sa capacité à répondre présent pendant les Finales ont renforcé cette impression. Mais à seulement 20 ans, le rookie ne semble pas pressé de réclamer immédiatement une place de titulaire.