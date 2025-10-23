138 points à domicile par les Raptors, les Hawks ont pris une gifle « embarrassante »

Les Atlanta Hawks ont déçu lors de leur toute première sortie de la saison en s’inclinant de 20 points à la maison.

Les Atlanta Hawks veulent passer un cap cette saison. Ils ont recruté Kristaps Porzingis, Luke Kennard et Nickel Alexander-Walker dans l’espoir de se hisser dans le top-4 de la Conférence Est. La campagne a pourtant très mal débuté. Les joueurs de Quin Snyder ont pris une leçon devant leur public. Une belle rouste de 20 points face aux Toronto Raptors (118-138), une équipe censé être un cran en-dessous.

« Je pense qu’il n’y a pas grand-chose de positif à retenir », avouait Trae Young. « C’est embarrassant de commencer la saison comme ça. Ce qui s’est passé est la continuité de la présaison. » Les Hawks manquent d’alchimie et le meneur All-Star l’a aussi fait comprendre. C’est vrai qu’ils doivent créer des automatismes avec Porzingis et Jalen Johnson, qui revient de blessure. Mais tout de même. Défensivement, c’est catastrophique de prendre autant de points.

Surtout avec des athlètes comme Johnson, Zaccharie Risacher (16 points en seulement 20 minutes) et Dyson Daniels (deuxième du DPOY l’an dernier). Atlanta n’a pas tenu ses duels et a encaissé plein de paniers faciles. Toronto n’a même pas pris feu de loin (6 sur 25) ! « On doit faire mieux et on va faire mieux, croyez-moi », jure Young. A vrai dire, il serait difficile de faire pire.

