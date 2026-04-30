Tyler Herro et le Miami Heat se dirigeraient vers une séparation cet été.

L’avenir de Tyler Herro au Miami Heat semble s’assombrir.

Selon plusieurs échos autour de la franchise, les deux parties se dirigeraient vers une séparation lors de la prochaine intersaison.

L’insider Greg Sylvander évoque une issue désormais plus que probable.

« Après m’être renseigné, j’ai le sentiment fort que Tyler Herro et le Miami Heat se dirigent vers un divorce cet été, d’une manière ou d’une autre », explique-t-il.

Une formule qui traduit une rupture attendue, sans préciser encore la forme qu’elle prendra.

La saison 2025-26 de Tyler Herro a été marquée par les blessures. Le guard n’a disputé que 33 matches, gêné notamment par des soucis à la cheville, aux côtes et à l’orteil.

Malgré cela, il a tourné à plus de 20 points de moyenne, confirmant son rôle offensif dans l’effectif.

Du côté du Miami Heat, l’heure est à la réflexion. Après une saison décevante, conclue sans qualification en playoffs, la direction menée par Pat Riley a évoqué la nécessité d’ajustements importants.

Dans ce contexte, Tyler Herro apparaît comme l’un des dossiers majeurs de l’été. Son profil offensif reste attractif. Et comme Riley a déclaré que Bam Adebayo était intouchable, Herro pourrait être le joueur susceptible d’amener le plus de conterparties. Son avenir à Miami semble donc désormais incertain.

À ce stade, aucun départ n’est acté. Mais la tendance est claire : après plusieurs saisons ensemble, le Miami Heat et Tyler Herro pourraient tourner la page.