Pat Riley a fixé un prix délirant pour Bam Adebayo, confirmant qu’il est intouchable à Miami. Sauf peut-être contre Victor Wembanyama...

Du côté du Miami Heat, le message est sans ambiguïté : Bam Adebayo ne sera pas échangé. Le président Pat Riley a lui-même mis fin aux spéculations autour de son pivot, considéré comme une pièce centrale du projet.

Pour illustrer sa position, Pat Riley a posé une condition qui en dit long, pour un éventuel échange.

« Je veux construire autour de Bam. Je vais être clair : non, je ne le traderai pas. À moins que quelqu’un me donne huit picks et Victor Wembanyama », a-t-il expliqué.

Une déclaration qui ferme pratiquement toute possibilité de transfert à court terme.

Même s’il n’est pas toujours présenté comme une superstar dominante, Bam Adebayo est un magnifique joueur. Et surtout un joueur essentiel à l’identité de la franchise.

Avec plus de 20 points et 10 rebonds de moyenne cette saison, il incarne pleinement la culture du club, tant sur le plan défensif que dans le leadership.

Au-delà du cas Bam Adebayo, Pat Riley a également évoqué la stratégie globale de la franchise.

« On va chercher activement des opportunités, mais je ne ferai pas un move stupide qui nous pénaliserait pendant des années », a-t-il assuré.

Une approche qui confirme la volonté de rester compétitif sans compromettre le futur. Malgré cette fermeté, Miami pourrait rester actif sur le marché, notamment autour de profils majeurs comme Giannis Antetokounmpo.

Mais une chose est sûre : dans toute discussion, Bam Adebayo ne sera pas une variable d’ajustement.