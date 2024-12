🎙️ Hoop Culture Vol.55 : Les 20 ans de Malice At The Palace

C'était il y a 20 ans déjà, la baston qui a changé la NBA à tout jamais : Malice at the Palace ! Théo et Pierre-Armand reviennent sur cet évènement marquant et incontournable de la culture basket.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Hoop Culture sur YouTube

On en parle dans Hoop Culture

Malice At The Palace

Brother Ali "The Travelers Podcast"

Vinnie Paz "Spilled Milk"

J Cole "Too Deep For The Intro"

David Simon "Homicide"

