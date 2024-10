Les Houston Rockets ont décidé de miser sur Alperen Sengun et Jalen Green pour continuer leur grosse progression de la saison passée.

Après une belle saison, les Houston Rockets ont décidé de miser sur la continuité. Ils sont tombés d’accord avec Alperen Sengun et Jalen Green pour des extensions de contrat. Si le montant annuel est le même, les durées sont en revanche différentes.

Avec Alperen Sengun, les Rockets s’inscrivent sur la très longue durée. Le 16ème choix de la draft 2021 a signé une extension de 5 ans pour 185 millions de dollars. Avant cela, il lui reste une saison à 5,4 millions de dollars sur son contrat rookie.

Après une première saison pleine de promesse et une deuxième en net progrès, il s’est très fortement rapproché d’un niveau all-star l’an dernier, avec 21,1 pts, 9,3 rbds, 5 pds et 1,2 steals.

De son côté, Jalen Green est devenu le premier joueur NBA à négocier avec succès une extension de contrat rookie de deux ans plus an à plus de 100 millions de dollars (106). Tout cela après que plusieurs rumeurs de trade aient entouré son nom l’an passé.

Si les Houston Rockets l’ont gardé, la sélection de Reed Sheppard a forcément soulevé de nouvelles questions quant à son futur. Ce contrat permet aux deux parties de repousser, dans pas trop longtemps, le moment de se poser (et de répondre à) ces questions.

Eligible à une extension max de 224 millions sur cinq ans cet été, Jalen Green a encore la possibilité de faire plus, soit 240 millions, sur les 5 prochaines années. Il a en effet une éligibilité pour une extension en octobre 2026 et la possibilité d’ « opt out » à 25 ans.

Ce qui laisse le temps de voir aux Rockets s’ils veulent en faire un élément central de l’équipe à très long terme, comme Alperen Sengun.

Une chose est sûre : à court et moyen terme, les Rockets ont décidé de miser sur ce duo qui leur a permis de franchir un cap l’an passé. Et si Green continue à afficher le niveau d’efficacité de la fin de saison (30,2 pts à 50% aux tirs et 45% à trois-points pendant leur série de 11 victoires en mars), le futur s’annonce brillant.

