Rafael Stone, General Manager des Rockets, s'est entretenu avec The Athletic au sujet de sa reconstruction et de la free agency.

Avec le pire bilan de la ligue (13-45), les Houston Rockets n’ont pas l’air bien menaçants. En parfaite position pour la draft et la free agency, ils pourraient néanmoins marquer un grand coup cet été. Kelly Iko de The Athletic s’est entretenu avec Rafael Stone, l’architecte de l’équipe.

Lorsqu’il a pris les rênes de la franchise, le General Manager n’était pas censé diriger une reconstruction. Plus ou moins pris de court par la demande de transfert de James Harden, il a été chargé d’écrire les premières pages d’un nouveau chapitre de l’histoire des Rockets. Jusqu’à présent, Stone semble plutôt satisfait de son travail.

"Quand nous sommes arrivés, nous n’avions pas vraiment de talent dans l’effectif. Nous n’avions pas de cap space, nous n’avions pas de choix de draft. Nous avons maintenant pu récupérer nos choix de draft, nous avons plus ce cap space cet été que quiconque et je pense que nous avons un effectif très talentueux. Le processus pour atteindre ces trois objectifs, qui étaient certainement nos plus grands objectifs, a été difficile et parfois très douloureux. Mais je pense que nous avons atteint ces objectifs", retrace-t-il.

Houston se trouve désormais à un tournant de son projet. La classe de draft 2023 s’annonce historique, portée par Victor Wembanyama et Scoot Henderson. À la dernière place du classement général, la franchise a de grandes chances de récupérer l’un des deux premiers choix à la lottery. En parallèle, elle dispose de plus de 60 millions de dollars de cap space et compte bien en faire usage.

"Nous avons planifié cela depuis plusieurs années. Vous pouvez regarder tous les contrats et avoir une idée de ce qui pourrait arriver. Mais vous ne pouvez pas anticiper les extensions, les blessures ou toutes ces autres choses qui se produisent. Nous allons simplement de continuer à travailler et nous assurer que nous sommes aussi prêts que possible pour la free agency quand elle arrivera." "Nous allons être très agressifs pour essayer d’être aussi bons que possible l’année prochaine, avec un regard tourné vers un avenir encore meilleur. Nous essayons de construire une équipe pour le titre (à long terme)", explique le GM.

James Harden et les Rockets, pas de fumée sans feu ?

Pour le moment, il manque clairement un petit quelque chose aux Rockets. Enfin, plutôt un gros quelque chose. Pour autant, Rafael Stone ne regrette aucun de ses choix. Il reste toujours optimiste quant à Jalen Green, Alperen Sengun, Jabari Smith Jr et Kevin Porter Jr, les têtes d’affiche de l’effectif.

"Il y a certainement des domaines spécifiques pour chacun de nos joueurs où j’aurais souhaité qu’ils progressent plus rapidement, mais ils s’améliorent tous", reconnaît-il toutefois.

Quels que soient les progrès de l’équipe, le plus dur reste à venir. La draft et le développement des jeunes joueurs ne représentent que la première étape d’une reconstruction. Même le recrutement d’une star ne garantit en rien le succès. Celui-ci ne pourra survenir qu’avec le temps.

"Réussir dans la première partie ne signifie pas que vous réussirez dans la deuxième partie. Nous devons transformer ces choses en une équipe qui devient compétitive et qui commence à gagner et avec le temps. C’est le défi qui nous attend cet été et au-delà", se projette Stone.

John Wall se lâche totalement sur son passage aux Rockets !