Hugo Yimga-Moukouri, un MVP inspiré par Victor Wembanyama

Le Young Star Game 2026, qui réunissait les meilleurs jeunes joueurs français mercredi soir à Levallois, a vu Hugo Yimga-Moukouri sortir du lot. Si plusieurs prospects tricolores qui aspirent au haut niveau professionnel et parfois à la NBA se sont distingués, le joueur de Nanterre a été élu MVP de l'événement. Dans des propos relayés par BeBasket, il ne cache pas que la performance de Victor Wembanyama lors du dernier All-Star Game NBA, à savoir une copie concernée et motivée au contraire de beaucoup d'autres protagonistes, l'a beaucoup inspiré.

"J’ai vraiment pris exemple sur ce que Victor a fait au All-Star Game. Je pense que s’il n’avait pas mis cette intensité-là, ça n’aurait pas été la même chose. C’est ce qu’on a tous essayé de faire et ça montre que c’est un sacré personnage. Tout le monde a pris exemple sur lui et c’est ce qui a fait la beauté de ce match aujourd’hui."

Yimga-Moukouri, 17 ans et médaillé d'argent à l'Eurobasket U18 l'an dernier avec les Bleus et partenaire d'entraînement avec les A lors de la dernière fenêtre d'éliminatoires, a montré beaucoup de maturité sur le terrain et dans son approche de l'événement.

"Je suis arrivé sur le terrain pour m’éclater avec mes gars. Au final, on n’avait rien à prouver parce que les scouts nous connaissent tous déjà, ils nous voient pendant la saison. Donc la meilleure des choses à faire, c’était d’être soi-même. C’est comme ça que j’ai pensé aujourd’hui."

Hugo Yimga-Moukouri faisait partie de la Team Piétrus, qui s'est imposée (85-81) face à la Team Rigaudeau. Le Choletais Aaron Towo-Nansi, autre gros prospect français de la Team Piétrus, a fêté ses 17 ans pour l'occasion et a rentré quelques lancers importants en fin de partie.