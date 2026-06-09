Après le Game 3, Stephon Castle a expliqué pourquoi Victor Wembanyama est devenu l'un des leaders les plus importants du vestiaire des Spurs malgré ses 22 ans.

Alors que les Spurs étaient dos au mur après deux défaites consécutives à domicile en ouverture des Finales NBA, Victor Wembanyama a répondu présent lors du Game 3 au Madison Square Garden. Mais pour Stephon Castle, l'influence du Français dépasse largement ce qu'il produit sur le parquet.

Après la victoire 115-111 de San Antonio face aux Knicks, le jeune arrière a mis en avant le rôle de leader joué par Wembanyama au sein du groupe.

« Il envoie toujours le bon message »

Selon Castle, la capacité de Wembanyama à guider ses coéquipiers, même à seulement 22 ans, est l'une des forces de cette équipe des Spurs.

« Vic est évidemment encore très jeune lui aussi, mais c'est un excellent leader vocal, quelqu'un avec qui il est agréable d'être sur et en dehors du terrain », a expliqué Castle au micro de Inside the NBA. « Il envoie toujours le bon message, qu'il fasse un bon match ou un mauvais match. J'ai l'impression qu'il transmet toujours le bon message à l'équipe. Et nous, nous avançons grâce à cette énergie. Nous sommes arrivés jusque-là et nous n'avons aucune intention de nous arrêter maintenant. »

Le duo qui porte les Spurs

Depuis le début des playoffs, Victor Wembanyama et Stephon Castle sont les principaux moteurs du parcours des Spurs. Leur performance commune dans le Game 3 a encore illustré leur importance.

Wembanyama a terminé la rencontre avec 31 points, 8 rebonds, 6 passes décisives et 3 contres, tandis que Castle a signé son meilleur match des Finales avec 23 points, 5 rebonds et 5 passes.

Grâce à ce succès, San Antonio a évité un déficit de 0-3 qui aurait quasiment condamné ses chances de titre. Les Spurs tenteront désormais d'égaliser lors du Game 4, toujours au Madison Square Garden, avant un éventuel retour au Texas.

Victor Wembanyama, la réponse d’un grand joueur