Après la lourde défaite des Lakers contre Oklahoma City, JJ Redick a affiché sa frustration au sujet de Deandre Ayton, encore très discret dans le jeu.

Après la lourde défaite des Lakers face au Thunder (139-96) cette nuit, JJ Redick n’a pas vraiment cherché à protéger Deandre Ayton. Déjà agacé par la prestation collective de son équipe, le coach de Los Angeles a laissé filtrer une vraie frustration lorsqu’on lui a rappelé ses récentes déclarations sur la nécessité de mieux impliquer son pivot. Quelques jours plus tôt, Redick expliquait en effet qu’Ayton pouvait parfois se sentir oublié dans l’attaque, au point de voir son implication baisser, et que les Lakers devaient faire un effort pour le servir davantage et plus tôt dans les matches.

Cette fois, le ton était bien plus sec. Interrogé sur la discrétion d’Ayton contre Oklahoma City, Redick a résumé le problème d’une formule brutale : son intérieur “n’a pas réussi à attraper le ballon”. Il a ensuite ajouté qu’il ne savait pas vraiment si cela venait de mauvaises passes, d’un mauvais timing ou d’un placement défaillant, mais le constat restait le même : Ayton n’a jamais pesé sur la rencontre.

Le plus marquant, au fond, n’est pas tant la sortie de Redick que ce qu’elle dit de la saison d’Ayton. Depuis des mois, son passage à Los Angeles alterne entre promesses et trous d’air. On aperçoit parfois le joueur dominant que les Lakers espéraient relancer, comme en janvier contre Toronto, lorsqu’il avait signé 25 points et 13 rebonds à 10 sur 10 au tir, puis tout retombe brutalement.

Chez les Lakers, cette irrégularité commence clairement à user tout le monde : le staff, les supporters, et sans doute Ayton lui-même. Parce qu’aujourd’hui, plus que son talent, c’est son incapacité à exister de manière constante qui saute aux yeux.

Pour rappel, quand même, les Lakers ont joué cette nuit sans LeBron James, Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart et Jaxson Hayes, ce qui peut aussi expliquer les difficultés à alimenter le n°1 de la Draft 2017. Deandre Ayton a fini avec 3 points à 1/4 et 3 rebonds en 23 minutes face à OKC.

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