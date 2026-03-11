Ime Udoka chambre les 83 points d’Adebayo, balle perdue pour les Wizards

Bam Adebayo vient de claquer 83 points… mais Ime Udoka n’a visiblement pas été impressionné. Sa réaction en conférence de presse est assez piquante.

Les 83 points de Bam Adebayo ont fait le tour de la ligue… mais tout le monde n’a pas été impressionné. Interrogé sur la perf du joueur du Heat, le coach des Rockets, Ime Udoka, a lâché quelques commentaires bien salés sur la performance historique du pivot de Miami.

Udoka a d’abord admis sa surprise, notamment en raison du profil du joueur.

« La première chose à laquelle on pense, c’est comment c’est possible… pas à cause de lui, mais à cause de la façon dont il joue. »

Puis l’entraîneur a rapidement pointé un chiffre précis pour relativiser la performance, petit sourire en coin à l'apuis.

« J’ai vu qu’il n’a mis que six tirs à trois points… mais qu’il a tiré 40 lancers francs ou quelque chose comme ça. Ça raconte déjà l’histoire. Et puis il y a les Washington Wizards...»

Bim, la petite balle perdue qui va bien. Rude pour Washington et Alex Sarr, auteur de 28 pts au passage, mais en effet, ils ne sont pas innocents dans cette perf... Dans le quatrième quart-temps, Adebayo a en effet multiplié les passages sur la ligne (43 lancers !!!), ce qui n’a visiblement pas plu au coach des Wizards non plus. Interrogé lui aussi sur le sujet, Brian Keefe a expliqué que son équipe avait essayé de lui retirer le ballon… sans vraiment comprendre certaines décisions arbitrales.

« Il faut lui donner du crédit pour la première mi-temps, il a vraiment très bien shooté. Mais ensuite ils l’ont laissé dans le match et il y a eu beaucoup de coups de sifflet. 16 lancers dans le quatrième quart-temps… Je ne peux pas expliquer certains de ces coups de sifflet, mais c’est tout ce que j’ai à dire là-dessus. »

Malgré tout, le technicien a aussi reconnu que son équipe avait sa part de responsabilité dans l’explosion offensive du joueur.

« On doit assumer le fait qu’on l’a laissé prendre feu, et ça c’est de notre faute. »

Bam Adebayo submergé par l’émotion, le vestiaire du Heat en folie !