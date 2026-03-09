Ime Udoka critique la mentalité des Rockets

Après la lourde défaite contre les Spurs, Ime Udoka a pointé un manque de mentalité et d’identité chez ses Rockets.

La défaite a visiblement laissé des traces du côté des Houston Rockets.

Après la lourde claque reçue face aux San Antonio Spurs (145-120), l’entraîneur Ime Udoka n’a pas épargné son équipe, pointant directement un problème d’identité et de mentalité.

« Le talent est là… » mais pas le reste

Interrogé sur la capacité de Houston à rivaliser avec les meilleures équipes de l’Ouest, Udoka a livré une analyse sans détour.

« Le talent, on l’a, aucun doute. Mais l’identité, la mentalité, la dureté, l’agressivité… tout ça manque en ce moment. »

Le coach des Rockets estime que son groupe possède largement les qualités pour viser haut, mais que l’effort et l’intensité ne sont pas encore au niveau des prétendants au titre.

Une claque face aux Spurs

Le constat est tombé après une défaite particulièrement sévère contre l’équipe menée par Victor Wembanyama.

Ce revers s’ajoute à une série de résultats compliqués face aux grosses cylindrées de la conférence. Houston affiche désormais un bilan de 3-7 contre les Spurs, le Oklahoma City Thunder et les Denver Nuggets, trois équipes considérées parmi les références de l’Ouest.

Une fin de saison sous pression

Malgré un bilan solide de 39-24 et une quatrième place actuelle à l’Ouest, la marge reste mince. Quelques faux-pas pourraient rapidement faire glisser Houston vers la zone du play-in.

Pour Udoka, la priorité est donc claire : retrouver rapidement une identité collective avant le sprint final de la saison.

« On verra si on peut retrouver ça d’ici la fin de saison », a-t-il conclu.