Ime Udoka sanctionné par la NBA après sa sortie contre l’arbitrage

Ime Udoka a été sanctionné par la NBA après avoir violemment critiqué l’arbitrage à l’issue de la défaite des Rockets en prolongation face aux Nuggets.

L’entraîneur des Houston Rockets, Ime Udoka, a écopé d’une amende de 25 000 $ infligée par la NBA pour avoir publiquement critiqué l’arbitrage après la défaite 128-125 en prolongation contre les Denver Nuggets lundi, a annoncé la ligue mercredi.

Lors de la conférence de presse d’après-match, Udoka n’a pas retenu ses mots face aux officiels, qualifiant la gestion de la rencontre de l’un des pires qu’il ait vus depuis longtemps. Il a ciblé chaque arbitre présent sur le terrain, estimant que leur performance n’était pas à la hauteur dans un moment aussi crucial.

« Deux d’entre eux n’avaient rien à faire là, et le chef d’équipe (Zach Zarba) se comportait comme s’il était impressionné, donc vous voyez toutes sortes de coups de sifflet incohérents, et je suis sûr que nous aurions dû avoir quelques fautes techniques de plus », a déclaré Udoka après le match.

La sanction intervient alors que le rapport officiel des deux dernières minutes de la NBA a révélé que plusieurs décisions en prolongation ont favorisé Denver, notamment une faute non sifflée sur un tir et des fautes attribuées à Houston qui ont donné des lancers francs décisifs aux Nuggets.

Udoka explose, Sengun s’emporte : les Rockets sont-ils trop nerveux pour leur propre bien ?

Cette sanction interrompt la semaine houleuse des Rockets qui doivent maintenant digérer à la fois la défaite serrée et la mise au pas du coach par la ligue. Au classement, Denver continue d’afficher sa forme enchaînée après ce succès tandis que Houston reste à la lutte dans une conférence Ouest disputée.

La NBA a clairement rappelé que les critiques publiques de l’arbitrage, même motivées par des erreurs potentiellement constatées après coup, entraînent systématiquement des sanctions financières pour les entraîneurs et dirigeants, dans le cadre de la politique de discipline de la ligue.