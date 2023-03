Immanuel Quickley n’entend pas rester 6e homme toute sa vie…

Candidat au titre de 6e homme de l'année, Immanuel Quickley n'entend pas s'enfermer dans ce rôle et il a prévenu les Knicks.

Parmi les joueurs qui ont remporté le titre de 6e homme de l'année, il y a ceux qui ont accepté cette étiquette pendant l'essentiel de leur carrière, comme Jamal Crawford ou Lou Williams. Puis il y a ceux qui ont vite voulu s'en détacher, comme James Harden ou Tyler Herro. Immanuel Quickley, l'un des favoris pour succéder à l'arrière du Miami Heat grâce à son excellente saison avec les Knicks, est plutôt à ranger dans la deuxième catégorie.

"Je ne veux pas que les choses restent comme ça et que tout le monde pense que je ne veux être qu'un dynamiteur sur quelques minutes. Ce n'est pas l'impression que j'ai envie de donner pendant ma carrière. L'objectif final est d'être un titulaire. On ne travaille pas toute sa vie pour que ça n'arrive pas. Mais je ferai tout ce dont l'équipe à besoin, parce qu'en définitive, l'important c'est de gagner", a expliqué Quickley sur Yahoo Sports.

Indépendamment de son statut, Immanuel Quickley a pris de l'importance dans le groupe et le vestiaire. L'ancien meneur de Kentucky n'hésite plus à dire ce qu'il pense, même un cadre au caractère un peu volcanique comme Julius Randle. On l'a vu jeudi soir, lors de la défaite des Knicks face à Orlando...

Cette saison, qu'il ait été dans le cinq ou qu'il soit sorti du banc, Quickley a donné pleine satisfaction à Tom Thibodeau, notamment en élevant son niveau de jeu défensif, un aspect cher à "Thibs". Il tourne à 13.7 points, 4.1 rebonds et 3.2 passes, au sein d'une équipe qui va normalement réussir à éviter le play-in tournament, ce qui n'était pas gagné il y a quelques mois.

