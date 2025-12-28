Incroyable mais vrai : Magic Johnson a mis plus de paniers à 3 pts que Larry Bird… sur une saison

Le record à 3 points de Magic Johnson sur une saison est supérieur à celui de Larry Bird, pourtant réputé bien meilleur shooteur.

Larry Bird est l’un des meilleurs shooteurs de tous les temps. Ce qui va suivre ne va rien y changer, même si cela risque d’en surprendre plus d’un. Cela concerne son rival devenu ami et coéquipier au sein de Team USA avec la Dream Team : Magic Johnson.

Figurez-vous que le record de paniers à trois points inscrits par Magic Johnson sur l'ensemble d'une saison est en réalité... supérieur à celui de Larry Bird ! En 1989/90, Magic en convertit 106, avec une réussite de 38,4%. De son côté, Bird atteint son pic en 1986/87 avec... 90 tirs primés réussis, à 40%.

Le chiffre peut sembler contre-intuitif. Bird reste évidemment le shooteur le plus fiable et le plus naturel des deux, avec une mécanique plus pure et une adresse bien supérieure sur l’ensemble de sa carrière. Magic, lui, n’a longtemps presque pas utilisé le tir à trois points, et ne l’a vraiment intégré à son jeu que sur la fin, dans un contexte où le shoot extérieur n’était ni central, ni valorisé comme aujourd’hui.

Mais sur une saison précise, le volume parle. Et ce petit paradoxe statistique rappelle à quel point les carrières de ces deux légendes ont aussi été façonnées par leur époque, leur rôle et l’évolution du jeu.

Magic Johnson clashe Anthony Edwards !