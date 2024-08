Magic Johnson clashe Anthony Edwards !

Depuis qu'il n'est plus du tout dans un rôle décisionnaire et exposé aux Lakers, Magic Johnson est nettement moins consensuel. Après des années passées à poster des tweets insipides et très factuels, le meneur légendaire a un peu pimenté ses commentaires et c'est encore mieux lorsqu'il a un micro tendu vers lui.

Il y a quelques jours, lors d'un panel avec Stephen A. Smith d'ESPN, Magic s'est vu demander ce qu'il pensait des propos d'Anthony Edwards. La star des Minnesota Timberwolves avait déclaré qu'à part Michael Jordan, personne n'avait vraiment de "skills" à l'époque. Clairement, Magic Johnson a été offensé.

"Vous savez, je ne réponds jamais à un gars qui n'a pas gagné de titre. Il ne peut pas vraiment dire quoi que ce soit. Il n'a jamais gagné de titre universitaire et je ne sais même pas s'il a gagné un titre au lycée".

On a cherché un peu et si Anthony Edwards n'a effectivement pas remporté le titre en NCAA lors de sa seule saison à Georgia, on retrouve la trace d'une victoire en finale du championnat de l'association des écoles indépendantes de l'état de Géorgie avec son équipe de Holy Spirit Preparatory. Bon, en comparaison des cinq bagues de champion NBA de Magic Johnson et de son titre universitaire avec Michigan State, c'est un peu pauvre, il faut le reconnaître. Edwards ne ciblait pas particulièrement Magic, dont il ignore peut-être qu'il a été à un moment contemporain de Michael Jordan...

