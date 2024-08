Michael Jordan, « le seul qui avait des skills » à l’époque ? Anthony Edwards abuse

Anthony Edwards a décidé de chagriner les glorieux anciens et tous ceux qui aiment le basket du passé. Dans un entretien avec le Wall Street Journal, la star des Minnesota Timberwolves a évoqué une différence selon lui importante entre la NBA actuelle et celle des années 90, par exemple.

"Je n'ai pas vu les matches à l'époque, donc je ne peux pas en parler. Ils disent que le jeu était plus dur à l'époque qu'aujourd'hui. Mais je pense que personne à l'époque n'avait de skills. Michael Jordan était le seul qui avait vraiment des skills, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que quand ils ont vu Kobe, ils ont halluciné. Aujourd'hui, tout le monde a des skills".

On peut dire que le niveau technique a fortement augmenté avec le temps, c'est une certitude. Mais dire que "seul Michael Jordan" avait vraiment des skills ? C'est faire injure à beaucoup de grands joueurs qui ont partagé le terrain avec et contre MJ. On aime la spontanéité et la fraîcheur d'Anthony Edwards, mais sa réponse aurait probablement pu s'arrêter à "je n'ai pas vu les matches à l'époque, donc je ne peux pas en parler".

« LeBron au-dessus de Jordan ? MJ ne devrait pas être classé »