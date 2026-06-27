Isaiah Hartenstein reste à OKC et prolonge

Isaiah Hartenstein était une priorité pour le Thunder. L’intérieur a prolongé de trois ans avec OKC

Isaiah Hartenstein ne bougera pas. Un an après avoir quitté New York pour rejoindre Oklahoma City, le pivot international allemand a trouvé un accord avec le Thunder pour une prolongation de contrat de trois ans qui le lie désormais à la franchise jusqu'en 2029. Une récompense logique pour l'un des artisans majeurs du titre remporté en 2025.

Le Thunder verrouille son ancre défensive

D'après ESPN, Isaiah Hartenstein va signer un nouveau contrat de trois ans et 75 millions de dollars avec le Thunder. En ajoutant les deux saisons qu'il lui restait sur son précédent engagement, cela représente désormais un total de cinq ans et 134 millions de dollars garantis avec Oklahoma City.

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L'accord comprend également un bonus de transfert maximal de 15% ainsi qu'une clause assez inhabituelle : une option mutuelle permettant aux deux parties de renégocier le contrat à l'été 2028, avant la dernière année de l'engagement.

Une pièce essentielle du titre NBA

Arrivé à l'été 2024 après une excellente campagne avec les Knicks, Hartenstein s'est imposé comme l'un des recrutements les plus importants de l'ère Sam Presti. Sa présence dans la raquette, sa protection du cercle, son activité au rebond et sa qualité de passe ont apporté un équilibre précieux à une équipe déjà portée par Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren.

Le pivot de 28 ans a largement contribué au sacre du Thunder en 2025, offrant à Oklahoma City une dimension physique qui lui faisait parfois défaut les saisons précédentes. Son profil complémentaire avec Holmgren a permis au Thunder de disposer de l'une des meilleures défenses de la ligue.

Oklahoma City sécurise son noyau

Avec cette prolongation, le Thunder continue de verrouiller les éléments majeurs de son effectif. Après avoir assuré l'avenir de plusieurs de ses jeunes stars, la franchise s'assure également de conserver le vétéran qui fait le sale boulot dans l'ombre et dont l'impact dépasse largement les statistiques.

À 28 ans, Isaiah Hartenstein reste en pleine force de l'âge et devrait continuer d'occuper un rôle majeur dans les ambitions d'Oklahoma City, bien décidé à rester l'une des références de la NBA pour les années à venir.