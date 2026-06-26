Les Pistons s’offrent Isaiah Joe, OKC continue sa quête de picks

Les Detroit Pistons continuent de renforcer leur effectif autour de Cade Cunningham. Selon les informations de Shams Charania, la franchise du Michigan a trouvé un accord avec le Oklahoma City Thunder pour récupérer le shooteur Isaiah Joe en échange de deux futurs choix de second tour de Draft.

À 26 ans, Isaiah Joe s'est imposé ces dernières saisons comme l'un des meilleurs spécialistes à trois points de la NBA. En 2025-26, il a tourné à 11,1 points de moyenne en seulement 21,2 minutes par match, tout en affichant une réussite de 42,3 % derrière l'arc sur six tentatives par rencontre. Un profil idéal pour apporter de l'adresse et de l'espacement à une équipe de Detroit en pleine progression. 1

Un nouveau tireur d'élite pour accompagner Cade Cunningham

Après avoir déjà multiplié les ajustements ces derniers jours, les Pistons ajoutent une menace extérieure de premier plan pour soulager Cade Cunningham. Joe n'a jamais été un titulaire régulier, mais son efficacité à longue distance en fait un joueur particulièrement précieux dans les rotations, capable de punir la moindre aide défensive.

Pour Oklahoma City, ce transfert s'inscrit dans une logique de gestion d'effectif. Après le départ d'Aaron Wiggins, le Thunder récupère encore des choix de Draft et porte à quatre le nombre de seconds tours obtenus grâce aux échanges de ses deux ailiers. Une manière de continuer à alimenter son impressionnant stock d'assets tout en allégeant une rotation devenue particulièrement dense après le titre NBA.