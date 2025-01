Isaiah Thomas ne lâche pas et c’est beau : qui lui redonnera une chance ?

Tous les ans, c'est la même chose. On apprend qu'Isaiah Thomas prépare, autant qu'il espère, un retour en NBA. Après avoir joué 31 matches dans la ligue ces cinq dernières années, avec des passages par Washington, New Orleans, Los Angeles, Dallas, Charlotte et Phoenix, "IT" n'a pas envie de renoncer. A 35 ans, il est persuadé, au fond de lui, qu'il peut encore apporter quelque chose à une franchise en NBA. Pour le moment, c'est en G-League que l'ancien All-Star, chouchou des fans des Boston Celtics jusqu'à son départ déchirant pour Cleveland dans le cadre du trade de Kyrie Irving, va poursuivre son parcours.

Après avoir déjà joué 4 matches en G-League la saison dernière (pour 33 points de moyenne) jusqu'à ce que les Suns fassent appel à lui, Isaiah Thomas s'est engagé avec Salt Lake City. Sur le strict plan offensif, Thomas sera normalement encore très au-dessus. Mais cela convaincra-t-il une franchise de lui offrir une nouvelle chance et quelques minutes ici et là d'ici la fin de la saison ?

Ce n'est peut-être pas l'endroit le plus simple pour rêver d'un comeback, mais on aimerait voir les Boston Celtics lui offrir un contrat, pour services rendus. Le TD Garden saura assurément lui rendre un hommage appuyé, comme il l'a fait à chaque fois que "IT" est revenu en temps qu'adversaire. Les gens n'ont pas oublié que le meneur de poche avait tenu à jouer un match le lendemain de la mort tragique de sa soeur et avait mis en péril sa santé en playoffs. Derrière, il était passé à côté du contrat de sa vie...

