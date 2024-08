Isiah Thomas répond à son tour à Anthony Edwards : « La propagande fonctionne »

Isiah Thomas s'est lui aussi senti visé par les propos d'Anthony Edwards sur le fait que Michael Jordan était le seul joueur avec des qualités techniques, "des skills", par le passé. Adversaire et ennemi de MJ depuis des lustres, l'ancien meneur des Detroit Pistons ne pouvait pas laisser passer ça sans réagir.

Sur son compte Twitter, il a ainsi expliqué qu'il y avait un lien de cause à effet entre le choix des médias de mettre certaines choses en avant, les nouvelles règles en NBA et le fait que les joueurs actuels semblent plus complets aujourd'hui que par le passé.

"La propagande fonctionne, donc faites attention à ce que vous choisissez de croire. La seule qualité technique sur laquelle on met plus l'accent, c'est le tir à 3 points, afin de créer l'illusion que l'athlète et ses qualités techniques ont évolué pour faire naître une nouvelle espèce d'athlètes.

Ils ont l'air plus rapides aujourd'hui à cause des changements de règles qui fait que les accrochages et l'utilisation des mains empêchent la progression".

Magic Johnson avait nettement moins fait dans l'argumentation. Quelques jours plus tôt, l'ancien meilleur ami de "Zeke" avait lâché : "Vous savez, je ne réponds jamais à un gars qui n'a pas gagné de titre. Il ne peut pas vraiment dire quoi que ce soit. Il n'a jamais gagné de titre universitaire et je ne sais même pas s'il a gagné un titre au lycée".

Magic Johnson clashe Anthony Edwards !