Guerschon Yabusele s’est entretenu avec plusieurs médias français, dont BasketSession, avant le match de dimanche à horaire européen entre les Sixers et les Pacers (21 h 30, heure française). L’occasion idéale d’échanger avec lui sur son retour en NBA.

BasketSession : Qu’est-ce qui a changé chez toi entre ton premier passage à Boston et ton retour en NBA, à Philadelphie ? Qu’est-ce qui te fait penser que cette fois-ci sera la bonne ?

Guerschon Yabusele : Je ne peux pas dire que cette fois-ci sera la bonne, car ce n’est pas quelque chose que je contrôle entièrement. Mais je pense que cette fois-ci sera différente, parce que physiquement et mentalement, je suis mieux préparé que je ne l’étais à Boston. À l’époque, j’étais jeune et j’essayais d’apprendre. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas et que je comprends beaucoup mieux maintenant. Mon intelligence de jeu a également beaucoup évolué. Le fait d’être passé par la Chine, à l’ASVEL, l’EuroLeague, et mes trois années avec Madrid m’ont énormément apporté. J’ai participé à trois Final Four, joué des matches importants et joué en équipe de France. Tout cela m’a permis de devenir meilleur et de développer une meilleure approche des matches. Ça m’aide simplement à être un meilleur joueur. Donc naturellement, en arrivant chez les Sixers, j’ai beaucoup plus confiance en moi. Je suis convaincu de pouvoir vraiment m’intégrer dans l’équipe et je vais vraiment donner le meilleur de moi-même.

On a l’impression que tu es vraiment heureux d’être de retour en NBA, comme si tu venais d’être drafté. Est-ce que ton état d’esprit est surtout de profiter de cette opportunité ?

Guerschon Yabusele : Bien sûr, je suis content. Je vis vraiment mon expérience au maximum. Quand j’étais à Boston, c’était un scénario un peu différent, je profitais moins puisque je ne jouais pas. Puis, quand ça s’est terminé, je ne l’ai pas vu venir. Ça m’avait surpris. Quand tu pars de la NBA, tu te rends compte du privilège que c’est d’y être et tu comprends à quel point c’est la meilleure ligue au monde. J’ai toujours voulu être là. Maintenant que j’y suis, je veux profiter de cette expérience à fond et j’espère que je ne serai pas que de passage.

Qu’as-tu ressenti lors de ton premier match depuis ton retour en NBA ?

Guerschon Yabusele : Forcément, c’était une très bonne sensation. Je suis content d’être revenu, surtout que c’est dans un contexte assez différent. À Boston, j’étais un jeune joueur, un rookie. Ici, j’arrive dans une situation où je peux jouer immédiatement. Alors, quand je suis entré sur le terrain, que j’ai eu ce tir ouvert et que j’ai réussi mon premier trois points, j’ai eu le sentiment d’avoir plus ou moins réussi mon retour dans la ligue. C’était un sentiment spécial.

Toi qui as joué dans les deux championnats, penses-tu que l’une des meilleures équipes d’EuroLeague, comme le Real Madrid, pourrait rivaliser avec une équipe NBA ?

Guerschon Yabusele : Je pense que certaines des meilleures équipes d’Europe pourraient certainement rivaliser avec certaines équipes NBA. Peut-être pas les meilleures franchises. Mais quand on regarde l’équipe du Real Madrid la saison dernière, on avait principalement des joueurs passés par la NBA ou qui auraient pu y être. D’ailleurs, la saison dernière, quand on a affronté les Mavericks et qu’on a gagné (127-123 en pré-saison, ndlr), on y a réfléchi et on en a discuté. Cette question n’aura probablement jamais de réponse définitive, elle restera hypothétique, mais je pense que c’est possible.

