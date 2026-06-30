Ja Morant à Portland : un pari fascinant… et une dernière chance

Il y a encore trois ans, imaginer Ja Morant quitter Memphis contre une contrepartie aussi limitée aurait semblé totalement irréaliste. Le meneur incarnait alors le présent et l'avenir des Grizzlies, au point d'être régulièrement cité parmi les quinze meilleurs joueurs de la NBA. Aujourd'hui, la réalité est toute autre. Son transfert à Portland contre Jerami Grant et Chris Murray, sans le moindre choix de Draft dans l'échange, illustre autant la chute de sa valeur que la volonté des Grizzlies de tourner définitivement la page.

Avec ce départ, Memphis boucle officiellement la fin d'un cycle. En moins d'un an, la franchise s'est séparée de Desmond Bane, de Jaren Jackson Jr., puis désormais de Ja Morant. Une reconstruction qui s'est faite à une vitesse rarement vue pour une équipe qui figurait encore parmi les outsiders crédibles de la conférence Ouest il y a quelques saisons.

Ce qui surprend le plus reste évidemment la faiblesse de la contrepartie. Pourtant, elle reflète assez fidèlement la perception actuelle du joueur à travers la ligue. Les blessures se sont accumulées, les problèmes extra-sportifs ont durablement terni son image, ses performances ont nettement reculé et son énorme contrat dépasse désormais les 40 millions de dollars annuels. La valeur d'un joueur ne dépend jamais uniquement de son talent. Dans le cas de Morant, tous les voyants périphériques se sont progressivement dégradés jusqu'à faire disparaître son statut de superstar.

Portland tente un pari à faible risque

Vu sous cet angle, le raisonnement des Trail Blazers est finalement assez logique. Pour récupérer un joueur qui possédait encore récemment le potentiel d'un franchise player, ils n'ont quasiment rien sacrifié.

Si Ja Morant retrouve son meilleur niveau, Portland réalise l'un des plus gros coups de ces dernières années. Dans le cas contraire, la franchise n'aura pas hypothéqué son avenir en multipliant les premiers tours de Draft ou les jeunes talents envoyés à Memphis. Le rapport risque-récompense paraît donc largement favorable.

Reste que le projet sportif interroge. L'effectif des Blazers compte déjà Damian Lillard, Jrue Holiday et Scoot Henderson sur les lignes arrière. Même si les rôles peuvent évoluer, l'embouteillage est évident et laisse penser que le chantier n'est peut-être pas terminé. Plusieurs scénarios restent envisageables, qu'il s'agisse d'un repositionnement de Scoot Henderson, d'un nouveau transfert ou d'une redistribution complète des responsabilités au cours de l'été.

Sur le papier, le cinq majeur possède pourtant de vrais arguments. Morant apporterait une menace permanente balle en main, tandis que Jrue Holiday, Deni Avdija, Toumani Camara et Donovan Clingan offriraient un environnement beaucoup plus solide défensivement. Le spacing soulève des interrogations, mais le potentiel existe si chacun retrouve son meilleur niveau.

La dernière chance de Ja Morant ?

Au-delà de la construction de Portland, c'est surtout l'avenir de Ja Morant qui se joue aujourd'hui.

À 27 ans, il n'est plus le jeune phénomène auquel tout était pardonné. Cela fait près de trois saisons que les blessures, les suspensions et les contre-performances rythment davantage son actualité que ses exploits sportifs. Son talent offensif n'a probablement pas disparu, mais il doit désormais prouver qu'il peut redevenir un leader fiable sur la durée.

Portland pourrait justement lui offrir un contexte plus favorable. Damian Lillard représente une figure de leadership que Morant n'a peut-être jamais réellement côtoyée dans sa carrière. Sans prétendre qu'un simple changement de vestiaire suffira à résoudre tous les problèmes, évoluer aux côtés d'une légende de la franchise, réputée pour son professionnalisme, pourrait constituer un cadre plus propice à sa relance.

La vraie question reste finalement assez simple. Ja Morant a-t-il compris que cette opportunité est probablement la dernière ?

Car si son talent reste intact, le temps, lui, ne joue plus en sa faveur. Portland lui offre une seconde chance à un coût étonnamment faible. À lui de démontrer que la ligue s'est trompée en le considérant comme un pari plutôt que comme une certitude.

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