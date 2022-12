Ja Morant aura son propre modèle signature chez Nike

Histoire de vite éteindre l'incendie allumé par la nouvelle de la fin du contrat de Kyrie Irving, Nike n'a pas perdu une seconde pour lancer une nouvelle collaboration avec Ja Morant. Selon Shams Charania, la superstar des Grizzlies, MIP en titre et machine à highlights aura prochainement son premier modèle signature, et pourra donc offrir à ses fans une chaussure spécialement concue pour lui.

Signé par la marque au Swoosh depuis 2019, Morant a toujours affiché un sneakergame aussi sérieux que son hangtime, avec des Kobe 6 et des KD 4 à foison, ce qui montre que le gamin se régale de l'héritage laissé par les légendes de son sport sur l'industrie.

A l'instar de Luka Doncic et ZIon Williamson chez Jordan Brand, Ja Morant deviendra le cinquième joueur en activité (et le plus jeune) à avoir sa propre paire de Nike à son nom, rejoignant un casting d'étoiles telles que LeBron James, Kevin Durant, Paul George et Giannis Antetokounmpo.