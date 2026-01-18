Ja Morant finalement aligné à Londres ?

On se demandait si Ja Morant allait un jour reporter la tunique des Memphis Grizzlies. Il est pressenti pour jouer ce soir, à Londres.

Ja Morant a fait le déplacement à Berlin et à Londres avec ses coéquipiers malgré la situation un peu particulière avec sa franchise. Le meneur All-Star serait ouvert à un transfert et les dirigeants pourraent le laisser filer. En attendant, il reste évidemment de la frustration autour du joueur, pas nécessairement sur la même longueur d'onde que son coach Tuomas Iisalo. Frustration qui s'est faite ressentir même lors du déplacement en Europe, normalement un bon moment pour les joueurs, avec une dispute filmée entre Ja et l'un de ses coéquipiers.

Ja Morant : dispute filmée à l’entraînement, la situation s’envenime à Memphis

On peut parfois se demander s'il va même rejouer une fois avec les Grizzlies. Morant a été éloigné des terrains depuis le 2 janvier dernier en raison d'une blessure au mollet mais, selon son coach, il y a des chances qu'il prenne part à la rencontre prévue ce soir contre le Orlando Magic à Londres. Adam Silver avait notammen regretté que l'ancien All-Star soit absent du premier match étant donné qu'il est l'un des produits phares de la NBA pour cette affiche.

Ja Morant tourne à un peu plus de 19 points et 7 passes cette saison.