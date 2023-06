L’avenir de Ja Morant, à nouveau aperçu avec une arme à feu le 14 mai, est plus que jamais incertain. Le meneur des Memphis Grizzlies est sous le coup d’une enquête qui déterminera sa sanction. Adam Silver, le commissioner de la NBA, a laissé entendre ce vendredi que le verdict devrait tomber « rapidement après la conclusion des Finales ».

« Nous avons découvert une quantité substantielle d’informations supplémentaires. Nous aurions probablement pu annoncer la conclusion maintenant », a annoncé le patron de la ligue, face à la presse avant le premier match entre Denver et Miami. « Mais nous avons décidé qu’il serait injuste envers ces joueurs et ces équipes (le Heat et les Nuggets, ndlr) de révéler cette décision au milieu de la série. »

Actuellement suspendu par Memphis jusqu’à nouvel ordre, Morant s’expose à une sanction beaucoup plus lourde que celle dont il a écopé la première fois. Il avait été suspendu pour huit matches au mois de mars pour s’être montré avec une arme dans une boîte de nuit du Colorado, lors d’un live Instagram.

« Nous examinons à la fois l’historique des faits similaires, mais nous examinons également l’historique individuel du joueur », a expliqué Silver, qui a refusé d’indiquer si le joueur des Grizzlies serait suspendu au début de la saison 2023-2024. « Cela, ainsi que la gravité du comportement. »

Les multiples affaires qui entourent l’athlète depuis plus d’un an alourdissent le dossier. Au-delà de ses deux apparitions sur les réseaux avec une arme à feu, il a été poursuivi après une altercation avec un adolescent et accusé d’une échauffourée avec un agent de sécurité. Il a également été soupçonné d’avoir visé avec une arme, munie d’un pointeur laser, plusieurs membres de l’organisation des Pacers. Ja Morant avait annoncé son intention de mieux faire et d’apprendre de ses erreurs, mais il s’est embourbé aussitôt dans un nouveau marasme.

« Je ne pense pas que nous ne savons pas encore ce qu’il faudra pour changer son comportement. Je dirai la même chose que j’ai dite à l’époque. Il semble être un jeune homme bien. Je pense qu’il a clairement commis des erreurs, mais il est jeune », a tempéré le commissioner. « J’espère maintenant, une fois que nous aurons conclu à la fin de notre processus quelle est la sanction appropriée, que ce n’est pas seulement une question de discipline. Il s’agit maintenant de ce que nous, l’association, son équipe et les personnes autour de lui, allons faire pour créer de meilleures circonstances à l’avenir. »

