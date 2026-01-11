Ja Morant veut aussi prendre un nouveau départ

Cette fois-ci, les Memphis Grizzlies sont actifs pour trader Ja Morant. Après plusieurs mois agités par des rumeurs, la franchise du Tennessee a pris la décision de tourner la page avec le meneur. Même si rien ne dit qu'un trade va se concrétiser dans l'immédiat, l'équipe a entamé des discussions pour tester le marché.

Et quid de la position du joueur de 26 ans ? Selon les informations du journaliste Marc Stein, Morant se montre ouvert à l'idée d'un départ. A l'image de Trae Young, récemment envoyé par les Atlanta Hawks aux Washington Wizards, le meneur se verrait bien prendre un nouveau départ en changeant d'environnement.

Outre ses frasques extrasportives, le #2 pick de la Draft NBA 2019 a eu du mal à reprendre le fil de sa carrière à Memphis. Plombé par des blessures, il a aussi eu des relations conflictuelles avec le nouveau coach Tuomas Iisalo.

D'ailleurs, lors des échanges avec la direction des Grizzlies, le clan Morant aurait bel et bien validé, en amont, le début des pourparlers sur le marché. Et les deux parties pourraient donc collaborer afin de trouver une porte de sortie à Ja Morant.

Ja Morant bientôt tradé ? Trois équipes sont à l’affût