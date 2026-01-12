« Est-ce qu’il y a vraiment un marché pour Ja Morant aujourd’hui ? » La question est posée frontalement par Antoine et Shaï dans le CQFR du jour, alors que Memphis a de nouveau gagné sans son meneur, et que les rumeurs autour d’un possible transfert commencent à s’intensifier.

Memphis sans Morant, et la question de l’après

Dans la nuit, les Grizzlies se sont imposés contre Brooklyn (103-98) sans Ja Morant, avec un rookie, Cedric Coward, mis en avant pour sa maturité. Un détail qui n’est pas anodin dans le raisonnement de nos chroniqueurs : si Memphis peut exister, au moins par séquences, sans sa star, la franchise peut-elle être tentée de tourner la page plus vite que prévu ?

L’idée est formulée ainsi : la valeur de Morant n’est plus celle d’un meneur intouchable, non pas seulement à cause du terrain, mais à cause de tout ce qu’il y a autour. Et c’est là que la discussion bascule : si l’hypothèse d’un trade devient crédible, qui peut réellement se positionner ?

Un profil qui intrigue… mais qui fait hésiter

Nos journalistes distinguent deux éléments. D’un côté, Ja Morant reste un joueur capable de changer un match, et il n’est pas décrit comme fini sur le plan basket. De l’autre, la question du marché ne se limite pas au talent : les blessures, l’incertitude autour du comportement, et la difficulté à projeter son intégration dans une équipe ambitieuse pèsent lourd.

Un point revient : les meilleures équipes ont déjà leur créateur principal, et faire venir un meneur très « ball-dominant » implique de réorganiser la hiérarchie, le style, et parfois même le vestiaire. D’où cette interrogation répétée : une équipe est-elle prête à payer le prix d’un joueur qui, selon Antoine, « ne va pas valoir très cher »… tout en restant une star ?

Les pistes évoquées : Miami, Milwaukee, Toronto… et Minnesota

Plusieurs destinations potentielles sont citées, avec des constructions de deals attribuées à ESPN ou discutées comme exercices de projection.

Miami : l’idée d’un échange autour de Tyler Herro et Simone Fontecchio est évoquée. Mais nos chroniqueurs restent prudents : le « cadre Heat » ne garantit pas une transformation magique, et remplacer Herro par Morant n’a rien d’évident, même si le plafond individuel de Morant est supérieur.

Milwaukee : une proposition qui envoie Morant chez les Bucks est discutée comme une option logique « côté Bucks », mais jugée possiblement insuffisante pour convaincre Memphis selon la valeur réelle du package.

Toronto : un scénario « all-in » revient, avec Immanuel Quickley, Ochai Agbaji et un premier tour. Problème soulevé : les Raptors gagnent déjà, et casser une dynamique pour un pari aussi lourd pose question, même si la franchise peut avoir besoin de « vendre » une tête d’affiche.

Minnesota : sur le papier, l’association avec Anthony Edwards intrigue… mais fait aussi douter. Morant sans ballon, Edwards très souvent dans le rôle de créateur : le fit n’a rien d’évident, et sacrifier un joueur important comme Naz Reid apparaît comme un frein majeur.

Un marché existe, mais à un prix révisé

Pour Antoine et Shaï : oui, un marché pour Ja Morant existe, parce qu’une équipe finira par croire au pari « relance ». Mais ce marché semble plus étroit que ce que suggère son statut, et surtout déconnecté de l’image d’une superstar qu’on arrache contre un trésor. Si un trade arrive, l’enjeu ne sera pas seulement « où », mais à quel prix, et pour quel projet.

