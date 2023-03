Peut-être que l'on ne reverra pas Ja Morant sur un terrain de basket avant 2024. Mis à l'écart par les Memphis Grizzlies sur une décision prise en interne, le meneur All-Star fait actuellement l'objet d'une enquête de la part de la NBA, pour déterminer les circonstances dans lesquelles il a filmé la fameuse vidéo dans un strip-club où on le voit brandir une arme.

Il est possible que la scène ait eu lieu à Denver, où les Grizzlies étaient en déplacement la semaine passée et se sont inclinés 113-97, avant que Morant ne soit envoyé en congé. C'est là que se trouve le plus gros risque pour le n°2 de la Draft 2019. Si Ja Morant a pris l'avion entre Memphis et Denver avec une arme à feu, cela enfreint le règlement de la ligue, qui interdit toute possession ou exhibition de pistolets sur son lieu de travail. Le CBA prévoit une suspension pouvant s'étendre à 50 matches minimum dans ce cas de figure.

On se souvient, même si l'époque et la réglementation n'étaient pas exactement les mêmes, de l'affaire des flingues dans le vestiaire des Washington Wizards, entre Gilbert Arenas et Javaris Crittenton. Arenas, reconnu coupable d'avoir stocké des armes à feu au sein des installations des Wizards, avait été suspendu 50 matches par la NBA. Crittenton, aujourd'hui en prison pour d'autres affaires, avait lui écopé de 38 matches.

Le contexte est un poil différent, mais le risque de voir Ja Morant suspendu pour une durée significative est très sérieux. Le meneur de Memphis a communiqué ce weekend pour s'excuser sur cette affaire spécifique et expliquer qu'il allait "rechercher de l'aide et d'autres méthodes pour gérer son stress et ses angoisses".

Sans sa star, Memphis s'est incliné face aux Clippers dimanche, mais reste en 2e position de la Conférence Ouest.

