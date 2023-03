Ja Morant, une suspension à durée indéterminée

C’est pile au moment où son nom circulait à nouveau dans des affaires sombres – comme le tabassage d’un adolescent de 17 ans – que Ja Morant a pensé malin de brandir un gun en plein live Instagram alors qu’il se trouvait dans une boite de nuit. Une image qui a évidemment fait le tour des réseaux sociaux, forçant ainsi les Memphis Grizzlies à réagir.

Ja Morant écarté par les Grizzlies, il présente ses excuses

La franchise du Tennessee a pris les devants et elle a décidé de suspendre son meneur All-Star pour au moins deux matches. En réalité, ce dernier ne reviendra pas de suite. C’est Taylor Jenkins, le coach, qui l’a annoncé avant le choc contre les Los Angeles Clippers (défaite 129-135) dimanche soir.

« Il n’y a pas vraiment de date fixée pour son retour. C’est un processus. Nous prenons ça très au sérieux. D’un côté nous voulons nous voulons soutenir un individu qui a besoin d’aide et doit se sentir mieux. Mais de l’autre nous voulons aussi qu’il se montre plus responsable. Pour lui, c’est une opportunité pour apprendre et nous espérons qu’il en sortira grandi. »

Déjà impliqué dans une dispute à la sortie d’un centre commercial et dans une bagarre lors d’un pick-up game, Ja Morant s’est aussi retrouvé impliqué via ses proches dans une embrouille avec les joueurs et le staff des Indiana Pacers sur le parking de la salle après un match. Le laser d’une arme à feu aurait été pointé sur plusieurs membres des Pacers. La NBA a mené son enquête mais sans pouvoir confirmer cette hypothèse. D’autres investigations suivent son cours concernant les différents faits divers.

Le joueur s’est excusé dans un communiqué après avoir désactivé ses comptes Twitter et Instagram samedi.

