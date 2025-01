Jaden Ivey déjà opéré du péroné, absence longue en vue ?

Après les terribles images de la nuit précédente, Jaden Ivey est passé directement au bloc. Le joueur des Detroit Pistons a été opéré pour une fracture du péroné de la jambe gauche.

D’après ESPN, Jaden Ivey devrait manquer une grande partie du reste de la saison. Néanmoins, ni le joueur ni les Detroit Pistons n’excluent un retour en fonction du niveau de l’équipe et de sa capacité ou non à prendre part à la postseason.

Jaden Ivey, une blessure et des images qui font froid dans le dos

Actuellement 9èmes à l’Est, et donc en course pour le play-in, les Pistons pourraient avoir besoin de leur jeune potentiel s’ils venaient à maintenir le rythme.

Mais on en est encore loin. La franchise est bien décidée à être prudente avec tout le processus de rétablissement et de rééducation. Elle ne prendra pas de risque.

A court terme - et c’est manière de parler puisqu’on est plus dans le moyen terme - la situation de Jade Ivey fera l’objet d’une évaluation dans quatre semaine. A ce moment-là, les Detroit Pistons en sauront un peu plus sur la direction à prendre.

Pour rappel, le Piston s’est blessé hier, percuté de manière aussi spectaculaire qu’involontaire par un Cole Anthony qui avait glissé et chuté. Equipiers comme adversaires avaient l’air bien choqués pendant que le staff médical s’affairait autour de Jaden Ivey et cachait sa blessure au public à l’aide d’une serviette.

Rendez-vous maintenant dans un mois pour voir où en est le joueur. Et où en sont également les Pistons. De leur classement dans les prochaines semaines dépendront également les choix concernant le retour d’Ivey.