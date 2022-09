Jae Crowder et Phoenix, c’est fini pour de bon

Les rumeurs étaient donc fondées. Il y a quelques jours, Brian Windhorst faisait part de l’intention des Phoenix Suns de transférer Jae Crowder. Dans la foulée, le joueur annonçait qu’il ne se pointerait pas à la reprise. Et effectivement, ESPN révèle aujourd’hui que l’ailier de 32 manquerait le camp d’entraînement. La franchise de l’Arizona l’a autorisé à rester chez lui en attendant que les dirigeants lui trouvent un nouveau point de chute.

ONE MUST SEEK WORK WHERE HE IS WANTED.. WHERE HE IS NEEDED.! I AM THANKFUL FOR WHAT THESE PAST 2 YRS HAVE TAUGHT ME.! NOW I MUST TAKE ON ANOTHER CHALLENGE WITH CONTINUED HARDWORK & DEDICATION.! FOR THOSE OF YOU WHO CLOSED THE DOOR ON ME…. THANK YOU! 99 BACK SOON.! 🥷🏾🤫🤐

— JAE CROWDER (@CJC9BOSS) September 25, 2022