Le meneur des Knicks a dominé les ESPY Awards en ajoutant plusieurs distinctions à une saison déjà historique.

La saison exceptionnelle de Jalen Brunson continue de garnir son palmarès. Quelques semaines après avoir conduit les New York Knicks à leur premier titre NBA depuis 53 ans, le meneur a été l'un des grands gagnants des ESPY Awards 2026.

Une soirée presque parfaite pour Brunson

Jalen Brunson a remporté trois récompenses individuelles lors de la cérémonie : le trophée de meilleur joueur NBA, celui de meilleure performance dans un championnat et celui de meilleur sportif masculin de l'année.

Pour le prix de meilleur joueur NBA, il a devancé Nikola Jokic, Victor Wembanyama et Shai Gilgeous-Alexander.

Les Knicks ont également été sacrés meilleure équipe de l'année, tandis que le tip-in victorieux d'OG Anunoby lors du Game 4 des Finales NBA a reçu le prix de la meilleure action.

« Ils m'ont permis d'être moi-même »

Présent à la cérémonie avec son épouse Ali Marks Brunson, le MVP des Finales NBA a tenu à remercier son entourage en recevant son trophée de meilleure performance.

« Avant toute chose, je veux remercier ma famille pour tous les sacrifices consentis chaque jour. Merci à Jim Dolan, à l'organisation des Knicks, à Leon Rose, au front office, à Mike Brown et à mes coéquipiers. Sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible. Ils m'ont permis d'être moi-même. Je leur serai éternellement reconnaissant. »

Une saison déjà légendaire

Ces distinctions viennent conclure une saison exceptionnelle pour Brunson.

Le meneur a conduit les Knicks à un titre NBA historique en dominant les San Antonio Spurs en cinq matches, tout en étant élu MVP des Finales après avoir tourné à 32,6 points de moyenne dans la série.

Il a également révélé avoir disputé les deux derniers tours des playoffs avec une douleur persistante à la main et au poignet gauche, une blessure qui l'a finalement conduit à subir une opération quelques jours après le sacre.

Avec ces nouveaux trophées, Jalen Brunson ajoute une nouvelle ligne à ce qui restera comme l'une des saisons individuelles les plus marquantes de l'histoire récente de la NBA.

Mook #4 NEW YORK – Édition DELUXE : Brunson cover boy !