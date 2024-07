Jalen Brunson semble être prêt à des concessions pour aider ses New York Knicks à construire un roster capable de prétendre au titre. Fred Katz, de The Athletic, rapporte en effet qu’il serait prêt à signer cet été une extension max avec son équipe.

En quoi une extension max serait-elle un sacrifice alors qu’elle est « max » ? En fait, Jalen Brunson pourrait être éligible à la fin de la saison prochaine à un contrat de 5 ans et 269,1 millions de dollars. Soit 53,8 millions de dollars par an.

S’il choisit de signer cet été une extension max, le contrat serait de 4 ans et 156,5 millions de dollars. Soit 39,1 millions de dollars. Jalen Brunson, qui gagnera 25 millions de dollars la saison prochaine, accepterait donc de gagner 14,7 millions de dollars chaque année lors des quatre saisons suivantes.

Et, avec cette extension, il ferait une croix sur 53,8 millions de dollars garantis la 5e année. Bien évidemment, ce n’est potentiellement pas 53,8 millions de dollars en moins pour lui parce qu’il pourrait re-signer à l’issue de l’extension. Mais entre les blessures, l’âge et tout autre aléas d’une carrière de sportif, rien ne dit qu’il pourra re-signer dans 5 ans un contrat aussi énorme.

Bref, cet effort serait donc vraiment conséquent. Un sacrifice dans le meilleur des cas de 58,8 millions de dollars (14,7 millions par an sur 4 ans) et dans le pire des cas de 113 millions (14,7 millions pendant 4 ans, 53,8 millions la 5e année) si la malchance l’empêchait de signer un nouveau gros contrat à 31 ans.

On n’y est bien évidemment pas encore. Mais selon Katz, Jalen Brunson envisage d’accepter cette extension pour permettre aux New You Knicks d’éviter la second apron (ce niveau de dépassement du salary cap à partir duquel les équipes n’ont quasiment plus aucune flexibilité salariale et marge de manoeuvre). L’idée étant de donner à Leon Rose, le président de l’équipe, et Tom Thibodeau la possibilité de bâtir un effectif candidat au titre.

L’autre raison serait de jouer la sécurité en signant cet été. Les aléas de la vie d’un sportif évoqués plus haut peuvent aussi intervenir en cours de saison prochaine. Sécuriser un gros deal maintenant permet de ne pas être impuissant face aux risques de blessures et cie.

On suivra donc avec attention le choix définitif de Jalen Brunson. Et les moves que feront les Knicks dans les semaines qui viennent. Après la re-signature d’OG Anunoby et l’acquisition de Mikal Bridges, l’effectif pourrai avoir très belle allure si son franchise player décidait de sacrifier de l’argent.