Jalen Brunson rejoint Michael Jordan dans l’histoire des Finales NBA

En inscrivant près de 48 % des points des Knicks dans le match du titre, Jalen Brunson a signé l'une des performances les plus dominantes de l'histoire des Finales.

Jalen Brunson rejoint Michael Jordan dans l’histoire des Finales NBA

Jalen Brunson n'a pas seulement offert un titre NBA aux New York Knicks. Il a également inscrit son nom dans les livres d’histoire.

Lors du Game 5 des Finales contre les San Antonio Spurs, le meneur new-yorkais a inscrit 45 points dans la victoire 94-90 qui a permis aux Knicks de décrocher leur premier championnat depuis 1973.

Une prestation qui lui a valu le trophée de MVP des Finales, mais aussi une place dans un club extrêmement fermé.

Une performance digne des légendes

Avec ses 45 points, Brunson a inscrit à lui seul 47,8 % des points de son équipe lors du match décisif.

Un chiffre exceptionnel à ce niveau de compétition.

Selon les statistiques relayées par ClutchPoints, seules quatre performances dans toute l'histoire des Finales NBA affichent une part plus importante du total offensif de leur équipe :

  • George Mikan en 1950 (54,4 %)
  • Michael Jordan en 1998 (51,7 %)
  • Michael Jordan en 1993 (49,5 %)
  • Elgin Baylor en 1962 (48,4 %)

Brunson se retrouve ainsi juste derrière ces légendes et devient seulement le quatrième joueur à atteindre un tel niveau de domination offensive dans un match des Finales.

Une première apparition inoubliable

Le meneur de 29 ans a porté l'attaque des Knicks tout au long de la série.

Pour ses premières Finales NBA, il a compilé 32,6 points, 4,6 passes décisives et 4,2 rebonds de moyenne, concluant son parcours par le meilleur match possible.

Son Game 5 restera comme l'un des plus grands matches de l'histoire récente de la franchise. Il lui a permis de devenir seulement le deuxième joueur de l'histoire des Knicks à remporter le trophée de MVP des Finales après Willis Reed.

Un accomplissement supplémentaire pour celui qui a mis fin à 53 ans d'attente et ramené les Knicks tout en haut de la NBA.

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