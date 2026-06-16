En inscrivant près de 48 % des points des Knicks dans le match du titre, Jalen Brunson a signé l'une des performances les plus dominantes de l'histoire des Finales.

Jalen Brunson n'a pas seulement offert un titre NBA aux New York Knicks. Il a également inscrit son nom dans les livres d’histoire.

Lors du Game 5 des Finales contre les San Antonio Spurs, le meneur new-yorkais a inscrit 45 points dans la victoire 94-90 qui a permis aux Knicks de décrocher leur premier championnat depuis 1973.

Une prestation qui lui a valu le trophée de MVP des Finales, mais aussi une place dans un club extrêmement fermé.

Une performance digne des légendes

Avec ses 45 points, Brunson a inscrit à lui seul 47,8 % des points de son équipe lors du match décisif.

Un chiffre exceptionnel à ce niveau de compétition.

Selon les statistiques relayées par ClutchPoints, seules quatre performances dans toute l'histoire des Finales NBA affichent une part plus importante du total offensif de leur équipe :

George Mikan en 1950 (54,4 %)

en 1950 (54,4 %) Michael Jordan en 1998 (51,7 %)

en 1998 (51,7 %) Michael Jordan en 1993 (49,5 %)

en 1993 (49,5 %) Elgin Baylor en 1962 (48,4 %)

Brunson se retrouve ainsi juste derrière ces légendes et devient seulement le quatrième joueur à atteindre un tel niveau de domination offensive dans un match des Finales.

Une première apparition inoubliable

Le meneur de 29 ans a porté l'attaque des Knicks tout au long de la série.

Pour ses premières Finales NBA, il a compilé 32,6 points, 4,6 passes décisives et 4,2 rebonds de moyenne, concluant son parcours par le meilleur match possible.

Son Game 5 restera comme l'un des plus grands matches de l'histoire récente de la franchise. Il lui a permis de devenir seulement le deuxième joueur de l'histoire des Knicks à remporter le trophée de MVP des Finales après Willis Reed.

Un accomplissement supplémentaire pour celui qui a mis fin à 53 ans d'attente et ramené les Knicks tout en haut de la NBA.

Jalen Brunson lâche un « F**k Wemby »