Jalen Duren, ses attentes pour son prochain contrat

Jalen Duren va-t-il quitter les Detroit Pistons cet été ? Grâce à sa belle saison régulière, l'intérieur semblait promis à un contrat max avec la franchise de Motor City. Mais ses récents déboires lors des Playoffs ont totalement plombé sa cote de popularité.

Au cours des derniers jours, il se disait que le jeune talent de 22 ans se montrait mécontent de la première proposition des Pistons. Face à l'écart entre l'offre de Detroit et ses attentes, le pivot serait à la recherche d'un "sign-and-trade" pour mettre les voiles.

Un moyen de mettre la pression sur ses dirigeants ? Il s'agit d'une possibilité. En tout cas, selon les informations du média HoopsHype, Duren cherche un deal avec un salaire annuel estimé à 40 millions de dollars.

Eligible à un contrat max à 287 millions de dollars sur 5 ans, il semble donc prêt à un effort pour trouver un accord. A Detroit ? La possibilité existe toujours. Plusieurs observateurs s'attendent à voir les Pistons revenir à la charge sur ce dossier.

Avec potentiellement une offensive pour plus de 35 millions de dollars par an. Une approche suffisante pour trouver un terrain d'entente avec Jalen Duren ?

Les Playoffs de Jalen Duren ont viré au désastre historique