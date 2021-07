Jalen Lewis, 16 ans, a dit non aux places fortes de NCAA pour passer professionnel contre une somme folle et jamais vue à cet âge.

Les temps ont changé dans le basket universitaire. Les superpuissances de Kentucky et Duke, champions du one and done et candidats quasi automatiques au Final Four pendant plusieurs décennies, n'ont plus le même pouvoir d'attraction. Les Wildcats et les Blue Devils ont pu le constater dans le dossier Jalen Lewis, dont l'épilogue est intervenu vendredi.

Smith, 16 ans, a refusé de s'engager avec une université jusqu'à ce qu'il ait l'âge de se présenter à la Draft. Il n'a pas non plus rejoint la G-League, pour laquelle ont opté plusieurs des gros prospects de la cuvée 2021 (Jalen Green et Jonathan Kuminga notamment). C'est dans l'Overtime Elite League, une ligue professionnelle alternative pour les lycéens et les aspirants pros dont les débuts auront lieu en septembre, que Jalen Smith évoluera la saison prochaine.

Le pivot californien, qui a donc refusé les avances de Duke, Kentucky, mais aussi UCLA selon Shams Charania de The Athletic, va devenir le joueur professionnel américain le plus jeune de l'histoire par ce biais. Pour le convaincre, les dirigeants et les sponsors de la ligue lui ont assuré un chèque annuel estimé à... 1 million de dollars. Le chiffre est vertigineux et l'appât du gain presque compréhensible pour un joueur qui aurait dû attendre au moins deux ans sans être payé pour ses prestations sur le terrain s'il avait choisi la NCAA.

Ce n'est sans doute que le début de la fuite vers des alternatives pro de la part des plus grands talents de high school. Plusieurs joueurs très prometteurs ont déjà signé avec l'Overtime Elite : les jumeaux Matt et Ryan Bewley, les autres "twins" Auser et Amen Thompson, le Français Alexandre Sarr (le frère d'Olivier) ou le Belge Nathan Missia-Dio.

