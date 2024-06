Les Denver Nuggets n'ont bien évidemment pas hésité avec Jamal Murray. Membre clé du titre NBA en 2023 et lieutenant idéal de Nikola Jokic, le meneur de 27 ans s'inscrit sur le long terme au sein de la franchise du Colorado.

D'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania ce jeudi, le Canadien, déjà sous contrat jusqu'en 2025, va prolonger pour 4 année supplémentaires avec les Nuggets. Il s'agit, sans surprise, d'un deal pour le maximum : soit 209 millions de dollars !

Denver and star Jamal Murray are working toward a four-year, $209 million maximum contract extension this offseason, sources tell @TheAthletic @Stadium. Nuggets will present the deal to Murray – a 2023 NBA champion and one of the best clutch players – and sides expect agreement. pic.twitter.com/tOZ7UBWuli

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 27, 2024