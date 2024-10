James Harden assure être de retour dans sa « meilleure forme »

James Harden est attendu au tournant cette saison, suite à sa prolongation avec les Clippers (70 M$/2 ans) qui les a poussés à laisser Paul George partir à Philadelphie. Lors du camp d’entraînement, le meneur a affirmé être au sommet de sa forme physique.

« Au début de la saison, je serai dans la meilleure forme que j’aie connue depuis 5, 6 ou 7 ans. Je ne veux pas vraiment en parler. Je préfère aller sur le terrain et le montrer », a expliqué Harden au micro de Joey Linn de Sports Illustrated.

Sur les photos et vidéos publiées par les Clippers depuis la reprise, l’ancien MVP semble avoir retrouvé une forme physique qu’il n’avait pas connue depuis plusieurs années. Il faut dire que James Harden semblait s’être relâché depuis son départ des Rockets en 2021.

Déjà en 2020, lorsqu’il cherchait à obtenir son transfert de Houston, Harden semblait hors de forme. Lors de ses brefs passages aux Nets et aux Sixers, sa condition physique semblait s’être détériorée. Cette fois-ci, il se pourrait que le barbu ait réellement fait des efforts et qu’il soit effectivement de meilleures dispositions.

À 35 ans, James Harden n’a plus tout à fait les mêmes capacités athlétiques qu’à son « prime » chez les Rockets. Cependant, le triple meilleur marqueur a adapté son style de jeu, devenant plus passeur que jamais pour compenser ses lacunes. Il reste ainsi l’un des attaquants les plus redoutables de la NBA, avec des moyennes de 16,6 points et 8,5 passes décisives par match à Los Angeles l’année dernière. Dans des conditions optimales, Harden fait sans doute encore partie des meilleurs joueurs de la ligue, donnant quelques espoirs aux Clippers pour la saison à venir.

