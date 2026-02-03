La raison pour laquelle James Harden a demandé son trade

C’est la grosse annonce du jour et c’est une surprise : James Harden et les Los Angeles Clippers chercheraient un point de chute pour l’ancien MVP. C’est surtout le timing qui laisse perplexe. Alors que les Los Angeles Clippers semblaient avoir trouvé leur rythme et relancé leur saison, la franchise californienne travaillerait désormais sur une possible sortie de James Harden avant la trade deadline. Une information qui interroge autant par son contenu que par son timing, tant la dynamique récente de l’équipe semblait aller dans le bon sens.

Catastrophiques en début d’exercice, les Clippers ont complètement changé de visage au fil des semaines. Sur le seul mois de janvier, ils affichaient même le meilleur bilan de la ligue, se repositionnant clairement dans la course aux playoffs après avoir longtemps donné l’impression d’un projet à bout de souffle. Dans ce contexte, l’idée de se séparer d’un ancien MVP, central dans cette remontée, peut sembler contre-intuitive.

Un désaccord contractuel entre James Harden et les Clippers

La situation contractuelle de James Harden serait toutefois au cœur de ce changement de cap. Selon l’insider Robert Flomm, tout part de l’envie du meneur All-Star de signer une prolongation avec les Clips. Un désir qui ne se serait pas aligné avec la position de la franchise. À 36 ans aujourd’hui, Harden fêtera ses 37 ans l’été prochain, et les Clippers ne seraient pas disposés à s’engager financièrement sur le long terme à hauteur des attentes du joueur.

Harden dispose d’une option de contrat pour la saison 2026-2027 estimée à 42 millions de dollars, mais dont seulement 13 millions sont garantis. Une configuration qui lui laisse la possibilité de tester le marché dès la prochaine intersaison. Pour les Clippers, le risque est clair : voir l’un de leurs cadres partir sans aucune contrepartie sportive ou financière. Dans une logique de gestion d’actifs, cette perspective pousse naturellement la franchise à explorer des solutions avant la date limite des trades, fixée à ce jeudi.

C’est dans ce contexte que des discussions avancées auraient été engagées avec les Cleveland Cavaliers. L’idée d’un échange impliquant Darius Garland est évoquée, signe que Los Angeles cherche à anticiper l’avenir tout en restant compétitif à court terme. Garland, plus jeune et sous contrat, représenterait un pari différent, davantage tourné vers la continuité et la projection.

Reste à savoir si les Clippers accepteront de bouleverser un équilibre enfin trouvé pour éviter une sortie à vide de James Harden. À quelques jours de la deadline, le dossier est devenu l’un des plus sensibles du marché, et pourrait bien redessiner les ambitions de Los Angeles pour la fin de saison.

