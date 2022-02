James Harden, même blessé, a déjà un gros impact sur les Sixers

On ne peut pas encore savoir ce que donnera sur le terrain l’association James Harden - Joel Embiid pour les Philadelphia Sixers. En revanche, il y a un terrain sur lequel le trade avec les Nets montrent déjà des résultats. Le terrain économique.

Depuis la trade deadline, les Sixers sont l’équipe NBA qui vend le plus de jerseys dans le réseau de distribution Fanatics Network. Et sans surprise, le maillot le plus vendu est celui de James Harden.

Per Fanatics: Since the trade, James Harden is the No. 1 selling jersey in the NBA across the Fanatics Network. The 76ers are the best-selling NBA team during that same time period. — Austin Krell (@NBAKrell) February 24, 2022

On est bien sûr sur un petit échantillon de la vente totale de maillots NBA. Mais c’est néanmoins une bonne indication. Notamment de la popularité du Barbu, qu’on aurait pu imaginer en berne. Après le cirque qui avait entouré son départ des Houston Rockets et son arrivée dans ce qu’on pensait être alors une superteam, on pouvait se demander si sa cote auprès des fans n’avaient pas chuté.

D’ailleurs dans les stats les plus récentes de NBAStore.com, James Harden n’était même pas dans le Top 15 des ventes réalisées entre le 19 octobre et le 12 janvier. Mais le nouveau feuilleton entourant son départ n’a visiblement pas terni son image. Il faudra voir sur la durée, mais son arrivée aux Philadelphia Sixers génèrent en tout cas de l’excitation et des ventes auprès des fans de l’équipe.

Une bonne nouvelle pour la franchise, donc. Il faudra maintenant confirmer sur le terrain… et dans le vestiaire. Car si ça se passe comme lors des deux sagas James Harden, ces maillots vendus pourraient vite se transformer en maillots brûlés.

