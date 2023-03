James Harden et les Rockets, ça devient sérieux…

L'avenir de James Harden fait énormément parler depuis plusieurs mois. Pourquoi ? A cause de la rumeur persistante d'un retour aux Houston Rockets. Sous contrat aux Philadelphia Sixers, l'arrière a la possibilité de se retrouver sur le marché cet été en déclinant sa "player option".

Et ces dernières semaines, des bruits de couloir ont annoncé un "intérêt mutuel" entre Harden et les Texans. Sans paniquer, les Sixers, par l'intermédiaire de Daryl Morey, ont calmé le jeu. Pourtant, selon les informations de The Athletic, un retour du joueur de 33 ans à Houston incarne une très sérieuse possibilité.

Tout d'abord, les Rockets ont bel et bien l'intention de tenter le coup à fond. Les dirigeants texans veulent un leader pour encadrer un très jeune groupe. Et avec son histoire à Houston, le natif de Los Angeles se retrouve considéré comme le joueur idéal.

Ensuite, de son côté, Harden aime cette idée ! Malgré une fin gâchée avec cette demande d'un trade pour les Brooklyn Nets, il reste particulièrement attaché à cette formation et cette ville. Pour la fin de sa carrière, il se verrait bien à Houston.

Sur ce dossier, Philadelphie se veut toujours aussi confiant pour deux raisons. Les 76ers lui offrent la chance de jouer pour le titre, mais peuvent aussi lui proposer un contrat plus important. A James Harden de trancher...

James Harden, absent du ASG, dénonce un manque de respect