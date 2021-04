James Wiseman, ça ne sent pas bon du tout pour les Warriors

James Wiseman était constamment au cœur des conversations cette saison. Parce que les Golden State Warriors sont exposés médiatiquement après avoir gagné 3 titres en 5 saisons et parce que leurs supporteurs attendaient leur retour au premier plan cette saison. Une situation pas forcément facile à vivre pour un rookie qui débarque chez les professionnels à 19 ans sans avoir joué à l’université ou presque. Une pression monstre sur ses épaules mais tout de même quelques signes encourageants. Malheureusement, sa progression va être mise entre parenthèses.

En effet, ESPN annonce que le deuxième choix de la draft s’est blessé au genou. Et plus précisément au ménisque. La franchise californienne réfléchit encore à un plan d’action en laissant le joueur consulter les médecins. Mais a priori, il pourrait manquer l’intégralité de la fin de saison – et donc éventuellement les playoffs si les Dubs se qualifient (ils sont pour l’instant dixièmes à l’Ouest).

James Wiseman est mal retombé après avoir été contré par Kenyon Martin Jr lors du match précédent contre les Houston Rockets. Un premier verdict est donc tombé après l’analyse des IRM. Il souffre d’une déchirure qui devrait donc l’écarter des parquets pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça craint. Surtout que le jeune homme, qui a fêté ses 20 ans récemment, remontait en puissance après des moments difficiles. Il tourne actuellement à 11,5 points et 5,8 rebonds en 21 minutes.

James Wiseman, source de tensions aux Warriors ?