James Wiseman, les Warriors ont la peur de le regretter

Les Golden State Warriors ont réalisé un choix fort lors de la deadline des trades. Déçu par le développement de James Wiseman, le champion NBA en titre a décidé de le sacrifié. Envoyé aux Detroit Pistons, l'intérieur a permis de récupérer... Gary Payton II.

Sur le court terme, si l'ailier parvient à retrouver une bonne forme physique, les Warriors seront probablement gagnants. Mais sur la durée ? La question peut se poser. Car malgré ses difficultés à Golden State, Wiseman dispose d'un gros potentiel.

Et le propriétaire des Warriors Joe Lacob a d'ailleurs une crainte à ce sujet.

"Trader Wiseman ? Très dur. Très dur. Vous savez, nous pourrions très bien regretter cette décision, à long terme ou même à moyen terme. Mais même si je l'aime beaucoup, je ne peux pas ignorer ce que nos responsables du basket, nos entraîneurs et nos joueurs ont estimé être la bonne chose à faire.

C'est donc une question de consensus. Le 'nous' doit toujours l'emporter, pas le 'moi'. Et nous devons faire de notre mieux. Et nous avons estimé que cela améliorerait notre équipe à court terme et nous l'avons fait pour Gary", a jugé le boss des Warriors pour The Atheltic.