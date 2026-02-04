L’Oklahoma City Thunder se renforce avec Jared McCain !

A la surprise générale, l'Oklahoma City Thunder a réussi à récupérer le jeune talent Jared McCain en provenance des Philadelphia Sixers.

Le champion NBA en titre a décidé de s'activer avant la deadline des trades. Pour renforcer l'effectif à la disposition de l'entraîneur Mark Daigneault, l'Oklahoma City Thunder a mis la main sur l'arrière Jared McCain en provenance des Philadelphia Sixers.

Selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, le jeune talent de 21 ans arrive à OKC contre le choix au premier tour des Houston Rockets (2026) et trois choix au second tour (2027, celui des Milwaukee Bucks en 2028 puis celui d'OKC en 2028).

Il s'agit d'un coup intéressant pour le Thunder. Malgré les picks sacrifiés, OKC renforce immédiatement sa rotation avec McCain. Même s'il n'a pas confirmé sur cet exercice, l'arrière avait affiché un visage très intéressant lors de sa saison rookie : 15,3 points, 2,6 passes décisives et 2,4 rebonds de moyenne.

Alors en course pour le trophée de Rookie de l'année, il avait été coupé dans son élan par une sérieuse blessure au genou. Et pour son retour en 2025-2026, il a encore connu des problèmes physiques... Cependant, son potentiel reste intriguant pour le Thunder.

Avec son adresse à longue distance (38,1% en carrière), Jared McCain pourrait immédiatement faire du bien dans la rotation à Oklahoma. À noter d'ailleurs qu'OKC pourrait enchaîner avec un autre deal d'après Jake Fischer : Ousmane Dieng pourrait filer aux Charlotte Hornets contre Mason Plumlee.

Du côté des 76ers, on ne croyait visiblement plus en McCain. Ce trade permet de récupérer des atouts sur le long terme et de gagner en flexibilité. Notamment pour potentiellement conserver Quentin Grimes cet été.

