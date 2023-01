Jaren Jackson Jr éteint la fausse polémique en claquant 5 contres

Il y a quelques jours, un internaute sur Reddit avait tenté de démontrer que les stats de Jaren Jackson Jr au niveau des contres étaient gonflées lors des matches à domicile. Une tentative, selon lui, de donner du poids à sa candidature pour le titre de Defensive Player of th Year. En réponses à ces accusations, d'autres ont analysé les matches à domicile des Grizzlies auxquels JJJ a participé depuis le début de la saison. Verdict : la grande majorité des contres comptabilisés pour l'ancien intérieur de Michigan State sont... valides !

Kirk Goldsberry d'ESPN s'est penché sur le sujet en détails.

1. Thread: THE JJJ FILES

I just watched all of JJJ’s 66 blocks in Memphis this year.

Here are my findings

1. JJJ might be the top rim protector on earth.

2. Of the 66 blocks, at least 60 are clearly blocked by JJJ

3. 3 to 5 are questionable

4. 2 are kinda sus (here they are) pic.twitter.com/3n5rYp6Zgz

— Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) January 28, 2023