Jason Kidd en passe de retrouver un job de coach ?

Depuis son départ des Bucks en 2018, Jason Kidd n'a pas retrouvé de job. Enfin si, mais en tant qu'assistant aux Los Angeles Lakers. On avait peur qu'il prenne doucement la place de Frank Vogel, mais la cohabitation s'est bien déroulé jusqu'à présent. Seulement, J-Kidd a de l'ambition, dont celle de redevenir le numéro 1 d'une équipe.

Vu tous les postes vacants après la valse de licenciements, il serait étonnant de voir l'ancien meneur sur le marché à la rentrée prochaine. Où va t-il finir ? Il a déjà refusé Portland. Mais Orlando, New Orleans, Washington, Dallas et Boston sont aujourd'hui sans entraîneur. Et selon certaines indiscrétions, il aurait déjà rencontré brièvement Mark Cuban.

Les Mavericks ont essuyé une rude tempête avec les départs du GM Donnie Nelson et du coach emblématique Rick Carlisle. C'est donc le moment de tourner une nouvelle page. Mais selon ESPN, le proprio a le sens des priorités. Pour lui, il faut tout d'abord trouver un GM et ensuite un coach. C'est ce qu'il a dit à Jason Kidd lors de leur entrevue.

Il est d'ailleurs logique de travailler dans ce sens puisqu'un GM choisit l'homme avec lequel il souhaite travailler afin que la symbiose soit la plus parfaite possible. Dallas a déjà une belle base avec Luka Doncic, il faut maintenant l'entourer du mieux possible.

Pour le coup, Jason Kidd connait bien la franchise puisqu'il y a remporté son seul titre en NBA. C'était en 2011 face au Heat de LeBron, Wade et Bosh. Et on peut imaginer que Mark Cuban, s'il a décidé d'embaucher son ancien joueur, trouvera un GM qui acceptera de travailler avec lui.

