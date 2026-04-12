Avec le sens de la formule, l'entraîneur des Dallas Mavericks Jason Kidd a plaidé pour Cooper Flagg dans la course au ROY.

Depuis plusieurs semaines, l'entraîneur des Dallas Mavericks Jason Kidd l'a clamé haut et fort : il a une seule priorité sur cette fin de saison, permettre à Cooper Flagg de remporter le trophée de Rookie de l'année.

Sportivement, le jeune talent de 19 ans a crevé l'écran depuis la mi-mars. Grâce à ses performances XXL, l'ancien de Duke a clairement relancé la course au ROY avec Kon Knueppel. Et médiatiquement, Flagg peut compter sur la campagne agressive de son coach.

Avec le sens de la formule, Kidd a pris la parole pour mettre en avant sa star.

"Je n'ai pas besoin de plaider sa cause. Il a travaillé très dur et affiche des statistiques impressionnantes. La seule chose qui nous manque, c'est de gagner sur le plan collectif. En regardant les chiffres, il a réalisé une saison de rookie historique.

Je n'ai rien contre Knueppel. Il est une pièce du puzzle pour les Hornets, Cooper est un puzzle à lui-même. Donc, je crois vraiment qu'il mérite le titre de ROY. Et ce n'est pas pour dénigrer Knueppel. Knueppel a lui aussi connu une excellente année.

Mais les accomplissements de Cooper, ses stats, les noms auxquels il est associé, vont un peu plus loin que le simple fait de marquer des tirs à trois points", a lancé Jason Kidd pour The Road Trippin Show.

La dernière phrase semble tout de même réductrice de l'impact de Knueppel aux Charlotte Hornets. Mais les arguments de Jason Kidd en faveur de Cooper Flagg peuvent s'entendre...

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