Jaylen Brown a-t-il dit : « Je ne crois pas que Bronny (James) soit un joueur pro » ?

Les experts en lecture labiale de Twitter semblent catégoriques. Présent au match de Summer League à Las Vegas entre les Boston Celtics et Los Angeles Lakers en compagnie de sa petite amie Kysre Gondrezick (ancienne joueuse du Chicago Sky) et son amie Angel Reese (star actuelle du Chicago Sky), Jaylen Brown fait parler de lui pour un court extrait capté en vidéo.

Pendant le match, remporté 88-74 par les Celtics, le MVP des Finales 2024 a semblé donner son avis sur Bronny James (2 pts à 1/5) lors d'une petite discussion qu'il pensait sans doute off.

"I don't think Bronny is a pro" ("Je ne crois pas que Bronny soit un joueur professionnel" en VF), semble dire Jaylen Brown à sa compagne, qui lui répond : "He'll be on the G-League team for sure" ("Il sera en G-League, c'est certain"). La dernière réplique de Jaylen Brown est moins simple à décrypter, mais il donne l'impression de dire : "I don’t think so, I think because of his name he’ll be on the Lakers.”("Je ne crois pas. Je pense qu'avec son nom, il jouera avec les Lakers").

Jaylen Brown: "I don't think Bronny [James] is a pro." Kysre Gondrezick: "I think he'll be on the G-league team for sure." JB: "I don't think so, I think because of his name he'll be on the Lakers."

Précisons que tout cela est à mettre au conditionnel et qu'il ne s'agit pour le moment que de l'interprétation d'internautes.

Si on part du principe que le décryptage effectué est bon, l'ailier All-Star n'a pas l'air de faire partie de ceux qui croient que Bronny James est simplement dans une mauvaise passe offensive et trouvera son rythme et son créneau en NBA...

