Jaylen Brown, l’avertissement de Kevin Garnett aux Celtics

Pour Kevin Garnett, les Boston Celtics vont finir par regretter le trade de Jaylen Brown aux Philadelphia Sixers.

Les Boston Celtics ont décidé de se séparer de Jaylen Brown. Sur cette intersaison, l'arrière a pris la direction des Philadelphia Sixers, notamment en l'échange de Paul George. Si ce trade a beaucoup fait parler, le patron des Celtics, Brad Stevens, a assumé son choix.

Mais les explications du boss de Boston n'ont pas convaincu tous les observateurs. Ex-joueur des Celtics, Kevin Garnett a ainsi de sérieux doutes sur la décision de la formation du Massachusetts. Pour lui, l'organisation va finir par regretter le départ de Brown.

"Mec, ça va être comme le transfert de Karl-Anthony Towns. Maintenant, Minnesota s'en veut pour ce transfert. C'est comme quand KD a quitté Golden State. On se disait : 'Mais qu'est-ce qui lui a pris ?'.

C'est le genre de situation où on ne brise pas une belle histoire, parce que c'était vraiment une belle histoire. Il y avait l'un des meilleurs duos de la ligue, ils se complétaient parfaitement (Brown et Jayson Tatum, ndlr). Pour les séparer, il fallait vraiment quelque chose de grave pour moi.

J’aurais voulu que JB prenne sa retraite en tant que Celtic, mais c’est comme ça", a soufflé Kevin Garnett pour son podcast.

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